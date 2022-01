ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fares al Torino, via libera: Calafiori va al Genoa. Si sblocca il giro di terzini in Serie A che ha Genova come epicentro

Come riportato da Sky Sport Riccardo Calafiori sosterrà domani le visite mediche per trasferirsi in prestito al Genoa

Via libera quindi per Fares che arriverà nella serata di domani a Torino per firmare col Toro.