Fasce Champions League 2019/2020: ecco dove saranno inserite le italiane in vista del sorteggio della fase a gironi

Un’italiana per fascia. Sono questi i contorni dello scenario cui si arriverà il prossimo 30 agosto, quando a Montecarlo verranno effettuati i sorteggi per la composizione della fase a gironi della Champions League 2019/2020. Con quattro italiane, naturalmente, ai nastri di partenza.

La Juventus, in quanto campione nazionale, prenderà posto nella prima fascia. Seconda urna per il Napoli e terza per l’Inter, mentre inevitabilmente l’Atalanta vedrà il suo bussolotto in quarta. Nessuna, in ogni caso, potrà considerarsi al riparo da rischi: come da tradizione negli ultimi anni, la seconda fascia presenterà tutti i club non campioni nazionali con il ranking più alto.