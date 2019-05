Fasce Europa League 2019/2020: ecco dove saranno inserite le italiane in vista del sorteggio della fase a gironi

Tre nomi e tante incognite per quanto riguarda il contingente italiano ai nastri di partenza della prossima Europa League. L’unica certezza, infatti, risponde al nome della Lazio: il club di Lotito si è guadagnato il pass vincendo la Coppa Italia, e sarà inserito o in prima o in seconda fascia in vista del sorteggio dei gironi.

Coefficiente che invece garantirebbe per certo la prima fascia quello della Roma, che però – sesta classificata al termine del campionato – dovrà affrontare due turni preliminari in estate per accedere al tabellone principale. Infine il Milan, attualmente in bilico tra terza e quarta fascia: sulla testa dei rossoneri, ancor di più, pesano però eventuali sentenze della Uefa in tema di Fair Play Finanziario.