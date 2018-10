Fiorentina-Cagliari: ora pure i sardi chiedono la deroga per la fascia pro-Astori

Fiorentina-Cagliari: anche la formazione sarda, ex di Astori, avrebbe chiesto la deroga alla Lega per poter omaggiare il capitano viola morto a marzo con una fascia speciale

Fiorentina-Cagliari, in programma per il week-end, non potrà essere una partita come tutte le altre. Lo sanno bene i tifosi, ma pure i giocatori in campo, tutti uniti nel ricordo di Davide Astori, capitano viola scomparso lo scorso marzo improvvisamente e, ancora prima, ex capitano pure della formazione sarda, che già più volte gli ha tributato omaggi. Viola e rossoblu ricorderanno Astori in prossimità del match, ma si attendono ulteriori omaggi anche da parte dei giocatori e, tra le altre cose, potrebbe tornare a settimane di distanza a farsi viva l’inutile diatriba sulle fasce da capitano personalizzate, ora bandite dalla Lega, che era legata proprio alla Fiorentina e ad Astori.

Anche il Cagliari, così come la società toscana, avrebbe infatti chiesto alla Serie A la deroga, almeno per la prossima partita, per poter scendere in campo con una fascia personalizzata in memoria del difensore analogamente a quanto già avviene da inizio stagione per la Fiorentina con il capitano German Pezzella. I viola, lo ricordiamo, avevano ottenuto la deroga da parte della Lega dopo giorni di polemiche circa la validità o meno del nuovo regolamento, che prevede multe salate per chi non indossa la fascia da capitano unica imposta da questa stagione. Si era parlato in proposito di un caso eccezionale, ma adesso la richiesta del Cagliari, anche solo per una partita, riapre il dilemma: deroga o non deroga?