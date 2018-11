La Federazione greca pensa a Iachini come c.t. della Nazionale

La Federazione calcistica greca sta valutando il tecnico Beppe Iachini come prossimo commissario tecnico della Nazionale

L’allenatore Giuseppe Iachini è attualmente senza panchina dopo aver rescisso a giugno il contratto con il Sassuolo, lasciando il posto a Roberto De Zerbi. Secondo le indiscrezioni della redazione di Sky Sport, il periodo lontano dai campi del tecnico marchigiano potrebbe presto concludersi. Sembra, difatti, che la Federazione calcistica greca stia pensando di rimpiazzare l’attuale commissario tecnico Aggelos Anastasiadīs, arrivato sulla panchina ellenica una settimana fa dopo l’esonero di Michael Skibbe, e affidare l’incarico a Iachini.

Per l’allenatore che ottenuto quattro promozioni in Serie A, vincendo due campionati di B, la Federazione greca starebbe preparando un contratto biennale fino ai prossimi Europei del 2020. Per l’ex Sassuolo, nel caso dovesse accettare la proposta della Grecia, sarebbe la prima avventura alla guida di una Nazionale