Intrigo Ferrari, l’agente mette fretta:  «La Samp deve muoversi» – ESCLUSIVA

Giovanni Bia, agente di Marco Ferrari mette fretta alla Sampdoria per il riscatto del difensore: «Tante squadre sul giocatore»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha lanciato il sasso per smuovere le acque riguardo alla situazione Marco Ferrari. Il dirigente neroverde ha dichiarato: «Non penso lo eserciteranno, quindi tornerà al Sassuolo. 13 milioni di euro è la cifra pattuita lo scorso anno e rappresenta il valore del giocatore». L’intenzione della Samp è quella di riscattare il difensore che tanto bene ha fatto nella stagione blucerchiata, ma non a 13 milioni. Pradè avrebbe chiesto uno sconto agli emiliani, ricevendo picche. Il braccio di ferro tra le due società non accenna a smorzarsi e solo il tempo e i giochi del calciomercato decreteranno il vincitore.

Interpellato in esclusiva dalla redazione di Sampnews24, Giovanni Bia, agente del calciatore, ha spiegato così la situazione: «E’ ovvio che stanno bluffando, è il gioco delle parti. Ci perderebbe solo la Sampdoria, e non penso sia così stupida da perdere un giocatore di livello come Ferrari. La prossima stagione deve giocare in Serie A, non può pensare di partire con una coppia centrale composta da Andersen e, se arriverà, Colley, dato che Silvestre ormai è in partenza».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24