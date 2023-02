Ferrero: «Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato. Gli stipendi...»

Massimo Ferrero ha parlato del presente e del futuro della Sampdoria ai microfoni di La Presse. Ecco le sue dichiarazioni

STIPENDI – «Gli stipendi verranno pagati, ma abbassiamo i toni. Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato, nessuno farà niente perché la Sampdoria pagherà gli stipendi. Il massimo che può succedere sarà un ritardo nel pagamento, ma questo non avverrà, perché quando sono stato presidente e c’era il lockdown ho pagato tutto, ho ritardato un po’ gli stipendi ma si parla con i ragazzi, i giocatori ci tengono alla maglia, la protagonista è la Sampdoria».

CESSIONE – «Stiamo vicino a questa squadra meravigliosa. Qualcuno dice che la tengo in ostaggio ma io non tengo in ostaggio nessuno. Se c’è un compratore sono pronto a vendere. Parlano di Merrill Lync e di Barnaba, ma Barnaba non voleva fare niente, voleva mettere trenta milioni e svuotare la Sampdoria. Parlano di Luca Bettonte che non conosco, è una brava persona ma se ne parla troppo. Un giocatore che va in campo come può avere la testa sul pallone, sul verde? La Sampdoria non è un parco giochi e l’unico protagonista non è chi gira intorno alla Sampdoria ma sono i ventidue giocatori che vanno in campo».