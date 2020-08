Ferri: «L’Inter è da titolo. Conte ha fatto un lavoro straordinario»

Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, ha analizzato il momento del club nerazzurro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

PROFILI DI ESPERIENZA – «Credo sia l’ennesima scelta coerente presa dal club che ha sempre un occhio attento alla gestione dei conti e ai limiti imposti al fair play finanziario. Il Covid ha costretto tutti i club a rivedere i propri piani di investimento. La situazione si è un pò intasata, ma la gestione dell’Inter mi sembra ancora una volta coerente e lineare verso il percorso di crescita degli ultimi anni».

MESSI – «Per me è giusto che i tifosi sognino Messi però è bene anche essere realisti valutando i rischi amministrativi che certe operazioni potrebbero portare».

INTER DA TITOLO – «Per me l’Inter è da titolo. E molto del merito va al lavoro svolto da Conte nella scorsa stagione. E’ riuscito ad inculcare senso di appartenenza e mentalità vincente alla squadra che è cresciuta tantissimo e adesso sa aggredire e prendere in mano la partita contro qualsiasi avversario. Antonio ha fatto qualcosa di straordinario, ora ha tutto per passare all’incasso».