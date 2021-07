Il figlio di Marcello Lippi rivela: «Mio padre tornerebbe alla Juventus»

Davide Lippi ha svelato che il papà Marcello gradirebbe avere nuovamente un ruolo all’interno della Juventus. Le dichiarazioni

Marcello Lippi di nuovo alla Juve dopo aver vinto tutto da allenatore? Davide Lippi, figlio dell’ex Ct campione del mondo, ha svelato a RadioRadio ha aperto a questa possibilità.

«A lui piacerebbe tornare alla Juve come supervisore se gli offrissero la possibilità. Al momento non è successo. Io ho la fortuna di potermelo godere per tantissimi anni e vi posso assicurare che è un peccato che non stia in questo ‘film del calcio’. In qualsiasi veste farebbe comodo. Mi auguro che a breve qualcuno gli dia la possibilità di rientrare, a qualsiasi livello. Non c’è una volta che io stia con lui senza parlare di calcio e ricevere un’idea migliore, una visione migliore. Il calcio ha bisogno di gente come lui».