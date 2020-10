Inzaghi: «Se mi avessero detto che avrei fatto sei punti in tre partite non ci avrei creduto»

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la del Benevento contro il Bologna. Queste le parole del tecnico

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la del Benevento contro il Bologna. Queste le parole del tecnico dei giallorossi.

PARTITA – «Per vincere queste gare contro squadre più forti di te devi fare qualcosa come abbiamo fatto: soffrire, cercare la zampata decisiva. La squadra è stata brava. C’erano calciatori molto stanchi, Caprari non era al meglio. Se mi avessero detto che in queste tre partite avrei fatto sei punti non ci avrei creduto. Ma non abbiamo fatto nulla, la strada è ancora lunga».

BOLOGNA – «Sono felice per la mia squadra. Quand’ero a Bologna la società mi ha preso i calciatori a gennaio, è stata brava, poi è andata così. Bisogna prendere quello che è stato e migliorare. Io sono felice per la mia squadra. Se riesce a colmare il gap con gli avversari con voglia, organizzazione e carattere ci sono le basi per sperare bene».