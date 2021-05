Il presidente del Villareal, Fernando Roig, non potrà assistere alla finale di Europa League contro il Manchester United: il motivo

Il presidente del Villareal, Fernando Roig, non è stato ammesso nella bolla di Danzica dalla UEFA per assistere alla finale di Europa League contro il Manchester United.

Come spiega Cadena Cope, Roig era stato positivo al COVID 9 giorni fa. Ora è guarito ma la UEFA non considera sufficiente il tempo trascorso per ammetterlo nella bolla e dunque ritorna in Spagna.