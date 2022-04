Fiorentina al lavoro per la permanenza di Odriozola: due ostacoli

La Fiorentina vorrebbe trattenere a lungo Alvaro Odriozola nella propria rosa, ma diversi sono gli ostacoli sulla strada per i viola

Come riferito dal quotidiano La Nazione, Alvaro Odriozola è sempre più padrone della fascia destra della Fiorentina, che dal canto suo lavora per trattenere il giocatore ancora a lungo.

Il Real Madrid non si opporrebbe ad una cessione a titolo definitivo dell’esterno, ma due sono gli ostacoli sulla strada dei viola. In primis il costo del cartellino (20 milioni di euro), senza contare anche i 3 milioni di ingaggio che, per le casse dei toscani, sono decisamente troppi.