Fiorentina, Antognoni: «Vogliamo farci conoscere anche in USA»

Dagli USA ha parlato il Club Manager della Fiorentina, facendo il punto sulla tournée americana. Ecco le parole di Antognoni a Radio Bruno

«Ci stiamo trovando bene dopo la prima fase di preparazione a Moena, è un programma impegnativo tra logistica e spostamenti. Il clima è fresco e quindi ci si può allenare bene ed è un modo per sottrarsi al clima più caldo di Firenze.

Questa tournée ha come priorità far conoscere la Fiorentina agli americani. Credo che darà risalto alla società anche per le squadre che affronteremo: Chivas Guadalajara, Arsenal e Benfica. Non siamo con la migliore ma sono convinto che ci difenderemo. In mattinata lavoriamo più sulla parte atletica mentre nel pomeriggio più su quella tattica».