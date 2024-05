Fiorentina, Arthur: «Lo stadio NON mi preoccupa, ci saranno tanti dei nostri. Spero di SEGNARE e sui RIGORI...»

Le parole di Arthur, centrocampista della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Arthur ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

SPERANZA – «Mi trovo bene in questo finale di stagione, spero di segnare anche domani. La partita è difficile, ma l’importante non è un mio possibile gol, l’importante è vincere».

FINALE – «Cambia tutto, è una partita diversa. Si lavora tutta la stagione per arrivare a questo momento. Sarà una partita secca, dovremo fare il meglio per vincere».

RIGORI – «Ci alleniamo tanto in settimana, non c’è un giocatore che deve tirare per forza, siamo in cinque o sei e chi se la sente va a tirarlo. Devi essere sempre pronto a calciare».

STADIO – «Arriveranno anche tanti tifosi nostri e poi ci saranno le nostre famiglie. Sarà una bella atmosfera».