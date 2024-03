Fiorentina Atalanta, la carica della Curva Nord per la Coppa Italia

La carica dei ragazzi della Curva Nord in vista della semifinale di ritorno Fiorentina Atalanta: a pasquetta tutti a Zingonia

Le restrizioni per i biglietti di Fiorentina Atalanta, con l’obbligo di tessera del tifoso per il settore ospiti, non hanno fermato la carica del popolo nerazzurro considerando l’importanza della semifinale di Coppa Italia.

I ragazzi della Curva Nord infatti hanno stilato un comunicato che invitava tutti a pasquetta presso il Centro Bortolotti di Zingonia per caricare Lookman e compagni durante l’allenamento del lunedì, prima della partenza della squadra per Firenze.