Al Franchi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Franchi, Fiorentina e Atalanta si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Fiorentina-Atalanta: sintesi e moviola

SETTE MINUTI DI RECUPERO

87′ CAMBIO PER LA FIORENTINA: Dentro Barak, fuori Kouamé.

79′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Miranchuk, fuori Ruggeri.

75′ GOAL DELLA FIORENTINA: Pasticcio colossale di Adopo che dopo aver perso palla a centrocampo, mandando la viola in contropiede, regala involontariamente il pallone in mezzo all’area (su deviazione) a Kouamé che ha la meglio su una difesa impietrita.

73′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Adopo, fuori Koopmeiners.

72′ CAMBIO PER LA FIORENTINA: Dentro Biraghi e Beltran; fuori Dodo e Nzola

70′ OCCASIONE FIORENTINA. Brekalo tenta il tiro, ma Carnesecchi si fa trovare pronto a deviare la palla.

62′ CAMBIO PER LA FIORENTINA: Fuori Gonzales e Mandragora, dentro Kouamé e Arthur

60′ OCCASIONE COLOSSALE PER GONZALES. Lancio lungo per l’attaccante viola che a tu per tu con Carnesecchi, ma l’argentino spreca tutto calciando fuori.

58′ CAMBI PER L’ATALANTA: Fuori Lookman, Zappacosta e De Ketelaere, dentro Pasalic, Zortea e Scamacca.

52’GOAL DELL’ATALANTA: Kolasinac per De Roon che serve Lookman che punta l’uomo e poi trafigge Terracciano.

50′ OCCASIONE FIORENTINA: Sinistro a giro di Nico Gonzales che per poco non batte Carnesecchi. Viola sempre in pressing.

47′ OCCASIONE ATALANTA: Koopmeiners dalla destra serve in mezzo Lookman che potrebbe ribattere in rete, ma il pallone finisce alto.

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA-ATALANTA

FINE PRIMO TEMPO: FIORENTINA-ATALANTA 2-1

45′ VANTAGGIO DELLA FIORENTINA: Cross di Duncan con Martinez Quarta che ha la meglio su Scalvini: ed è 2-1 per la Fiorentina.

38′ DOPPIA OCCASIONE VIOLA: Prima in contropiede Martinez Quarta si fa parare un tiro da Carnesecchi; poi Mandragora da lontano impegna nuovamente il portiere nerazzurro.

34′ GOAL DELLA FIORENTINA: Punizione viola, Gonzales di testa serve in mezzo all’area Jack Bonaventura che batte Carnesecchi per il pareggio della Fiorentina.

33′ AMMONIZIONE DE ROON: Fallo dell’olandese ai danni di Nico Gonzales. Ammonizione immediata.

29′ Fallo di Lookman su Milenkovic. Punizione viola dopo il pressing forzato del numero 11 nerazzurro.

27′ Contropiede dell’Atalanta con De Ketelaere, ma la difesa blocca e devia in calcio d’angolo.

19′ GOAL DELL’ATALANTA: Azione nerazzurra con Lookman che serve De Roon. L’olandese trova Koopmeiners al limite dell’area che tenta un sinistro (condizionato dalla deviazione) che finisce in rete. 0-1

13′ La Fiorentina prova a farsi vedere nell’area di rigore nerazzurra, ma trovano un Giorgio Scalvini molto attento.

10′ OCCASIONE ATALANTA: Cross dalla sinistra per Zappacosta che tenta due volte il tiro: il primo colpisce il difensore, il secondo impegna Terracciano in angolo.

8′ OCCASIONE ATALANTA: Azione offensiva dei nerazzurri con Teun che tenta il destro al limite dell’area. Palla fuori.

6′ Azione pericolosa dell’Atalanta con Ederson che ruba palla, serve Lookman che si allunga troppo e Milenkovic recupera.

2′ Pressing da parte della Fiorentina sulle fasce: da notare il duello Parisi-Zappacosta

E’ COMINCIATA FIORENTINA-ATALANTA

Aggiornamenti dalle 18.00

Migliore in campo: a fine partita

Fiorentina-Atalanta 3-2: 20′ Koopmeiners, 36′ Bonaventura, 45′ Quarta, 52′ Lookman, 75′ Kouamé

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.