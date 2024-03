Fiorentina, Barone: «Il Franchi ormai è solo un giocattolo politico...»

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, sul futuro dello stadio Artemio Franchi. I dettagli

Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina del futuro dello stadio Artemio Franchi.

PAROLE – «Ci sono le elezioni e tutti vogliono mettersi una medaglia sul petto riguardo a questa vicenda. Tanti proclami ma nessuno che pensa ai tifosi o alla società. Lunedì c’è stata una riunione con il Comune, io non ero presente ma mi è stato riferito che le nostre numerose domande, sulla durata dei lavori o sulle cifre del futuro affitto, sono rimaste senza risposte e con ancora tanti dubbi Per quattro anni la Fiorentina non avrà i ricavi avuti finora, la nostra previsione è che perderemo almeno 100 milioni. Chiedo che metta attenzione su questo progetto perché alla fine a rimetterci saranno i tifosi e soprattutto la nostra società che pure dal punto di vista finanziario è gestita alla perfezione».