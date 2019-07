La Fiorentina ha affrontato il Benfica in amichevole. Sconfitta per la formazione di Montella, beffata da Caio nel finale

Seconda sconfitta in tre partite per la Fiorentina di Montella nella ICC. I viola hanno giocato nella notte, affrontando il Benfica. Sconfitta per 1-2 arrivata allo scadere per la formazione viola.

Dopo il botta e risposta tra Seferovic e Vlahovic nel primo tempo, i portoghesi hanno trovato il gol della vittoria al ’93 con Caio. In campo Chiesa nella ripresa: un tempo per lui senza incidere.