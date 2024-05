Fiorentina, Biraghi SICURO: «L’esperienza della finale PERSA conterà. Ho fatto una PROMESSA a una persona SPECIALE»

Le parole di Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

SENSAZIONI – «È molto bello, quando si avvicina la partita e fai allenamento nello stadio cominci a entrare nel clima e si inizia a sentire l’importanza della partita, anche se lo sapevamo già nei giorni scorsi. È la seconda finale per noi, una ce la siamo fatta scappare, questa vogliamo vincerla».

RIVINCITA – «Sicuramente l’esperienza qualcosa conta. Abbiamo avuto la fortuna di averla già giocata l’anno scorso e non è una cosa nuova. Spero che possa esserci qualcosina in più per noi in questa finale».

ATTEGGIAMENTO – «Dovremo approcciare la partita come siamo abituati, facendo quello che abbiamo fatto in questi tre anni, senza cambiare niente e cercando di sbagliare il meno possibile, perché in una finale tutti i dettagli sono importanti».

TIFOSI – «Nonostante le mille difficoltà per arrivare qui ad Atene ci hanno dimostrato affetto e appartenenza. Siamo contenti di avere regalato loro la finale e faremo di tutto per portare a casa il trofeo».

PROMESSA A BARONE – «Domani spero che questa promessa si avveri».