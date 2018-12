Il difensore della Fiorentina, Ceccherini, ha esultato su Instagram per la vittoria contro il Milan di Higuain: ma è un fotomontaggio! – FOTO

La Fiorentina ieri pomeriggio ha vinto contro il Milan a San Siro per 1-0 grazie ad un gol di Federico Chiesa. Grazie alla bella vittoria, i Viola sembrano esser usciti definitivamente dalla crisi di risultati che li vedeva coinvolti da diverso tempo. La vittoria pare però aver reso i calciatori della Fiorentina anche più felici e sereni. E tra questi soprattutto Federico Ceccherini che pur non essendo sceso in campo, nel post-partita ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae lui con Higuain. Ma si tratta di un fotomontaggio e anche mal riuscito. La foto ritrae infatti il difensore Viola nella partita contro l’Empoli di qualche settimana fa. La foto è stata postata con la seguente frase: «Quando non hai foto della partita perché non hai giocato…. ma sei così contento della vittoria della squadra che devi assolutamente pubblicarne una!». Il post ha fatto il giro del web per l’ironia del calciatore della Fiorentina.