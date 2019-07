Fiorentina, Ceccherini sul futuro: «Non ho ancora dimostrato tutto il mio valore»

Federico Ceccherini ha parlato in esclusiva al TGR Rai Toscana del suo futuro alla Fiorentina e le prospettive che gli si stanno aprendo. La squadra, appena lasciatasi Moena alle spalle, sta già pensando all’International Champions Cup negli USA: «Sicuramente sarà una bellissima esperienza per tutti. Per molti è anche la prima in un torneo così importante a livello internazionale: vogliamo fare il meglio».

«Ancora non ho dimostrato tutto il mio valore e spero di farlo quest’anno. Sono convinto che dobbiamo essere un gruppo unico con la società e i tifosi».