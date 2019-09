Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Credo ancora nelle bandiere…»

Fiorentina, Commisso si racconta a La Gazzetta dello Sport: «Chiesa? Mi piace pensare che le bandiera esistano. Nessuna offerta»

A tutto Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

«Stagione? Voglio un risultato migliore rispetto a quello ottenuto dalla Fiorentina nell’ultimo campionato. Ma certo non posso parlare di Champions. Chiesa? Mi piace pensare che le bandiere esistano ancora. E se il migliore e ne va non è un buon segnale per nessuno. Batistuta, dico Batistuta è rimasto dieci anni in maglia viola, giusto? Noi vogliamo tenere più a lungo possibile quelli bravi. Detto questo nessuno ci ha presentato un’offerta per Chiesa. Il Milan? A un certo punto ero sicuro di aver chiuso e averlo comprato».