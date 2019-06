Fiorentina, Commisso: «Gattuso? Prima dobbiamo parlare con Montella»

A Firenze è stato il giorno di Rocco Commisso. Ecco le sue ultime parole, arrivate in tarda serata, ai microfoni di Sky Sport

Una giornata indimenticabile per Rocco Commisso, letteralmente travolto dall’affetto del popolo viola, tornato a sognare in grande. Ecco le sue ultime riflessioni della notte, a Sky Sport. «Questa accoglienza mi ha sorpreso, è qualcosa di indescrivibile. Saluto i miei compaesani italiani, americani e del Canada, mi sono anche commosso.

Ringrazio la famiglia Della Valle e spero che l’anno prossimo riusciremo a fare meglio di quest’anno, per adesso non voglio fare altre promesse. Gattuso allenatore? Prima dobbiamo parlare con Montella, lui è in India e io a Firenze. Non so quando rientrerà ma parlerò con lui. Chiesa? Ha un contratto lungo e per ora resta con noi. Lui è proprietà di Firenze, per almeno un anno è il minimo che resti con noi».