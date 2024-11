Fiorentina, Palladino ancora senza Gudmundsson: la scelta

L’ex attaccante del Genoa rimane ancora fuori nonostante sia quasi recuperato: ecco chi giocherà al suo posto

In una Fiorentina che vola altissimo, l’acquisto più importante si è visto pochissimo. La colpa non è di certo sua: i problemi fisici di Gudmundsson hanno limitato l’impiego dell’attaccante islandese.

C’è tanta attesa per rivederlo in campo con la maglia viola, ma Palladino non vuole rischiare e dato che l’ex Genoa è reduce da un infortunio lungo, il tecnico campano ha preferito riporre la sua fiducia su un altro giocatore ovvero Beltran.

L’argentino è in grande spolvero e in coppia con Kean ha dimostrato una grande sintonia come dimostrano i numeri del centravanti italiano. Per Beltran questa potrebbe essere un’altra occasione per dimostrare le sue carte.