Fiorentina, Italiano ne cambia 6 per la Conference

Fiorentina, Vincenzo Italiano prepara il quarto d’andata di Conference League contro il Viktoria Plzen: spazio al turnover

Vincenzo Italiano prepara la sfida di domani della Fiorentina contro il Viktoria Plzen, valida per il quarto di finale d’andata di Conference League. Rispetto alla sfida con la Juve il tecnico, come riportato dal Corriere dello Sport, prepara il turnover.

Sono cinque infatti i cambi rispetto alla sfida di domenica sera: in difesa panchina per Milenkovic e Biraghi e al loro posto dentro Martinez Quarta e Parisi. A centrocampo è ballottaggio in regia tra Arthur e Maxime Lopez, con il brasiliano favorito, ma solo dopo che il tecnico avrà accertato le sue condizioni. Sfida a due anche tra Bonaventura Duncan. In attacco dovrebbe rivedersi Beltran, partito dalla panchina contro la Juve e per chiudere spazio a Sottil al posto di Kouamè sulla fascia sinista.