Fiorentina, Conference stregata: vince l’Olympiacos

Per il secondo anno consecutivo un gol nel finale condanna la Fiorentina in Conference League: l’Olympiacos è campione

Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina arriva ad un passo dalla Conference League, ma poi nel finale inciampa e allora deve guardare gli avversari festeggiare: era successo con il West Ham, è successo di nuovo contro l’Olympiacos.

Una sconfitta che fa male, ma in cui la viola ha mostrato i suoi limiti: la squadra di Italiano ha giocato bene solo nel primo tempo – in cui ha il rammarico di non aver capitalizzato le occasioni capitate in particolare a Bonaventura – ma poi nella ripresa i greci vengono fuori meglio. E nei supplementari, a pochi minuti dai penalty, dopo una partita in cui non era mai stato pericoloso, spunta El Kaabi, mattatore dell’Aston Villa: sull’unica palla buona della sua partita anticipa Ranieri e di testa supera Terracciano.