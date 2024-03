Fiorentina, contro il Maccabi Italiano si affida al turnover

Fiorentina, Vincenzo Italiano prepara la sfida di Conference League contro il Maccabi Haifa e pensa al turnover: ecco i cambi

La Fiorentina domani sera giocherà in Conference League contro il Maccabi Haifa sul neutrale di Budapest. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, per l’occasione il tecnico pensa ad un ampio turnover, con almeno cinque cambi rispetto alla formazione tipo.

In difesa i centrali sono delle scelte obbligate e, in attesa che Martinez Quarta risolva i problemi di calcoli renali, spazio ancora a Milenkovic e Ranieri. A destra invece turno di riposo per Kayode, con Faraoni al suo posto. Cambia completamente invece la linea mediana: Arthur, alle prese con dei fastidi alla caviglia, rimane fuori, così come Bonaventura: i titolari dovrebbero essere Maxime Lopez e Duncan. Infine in attacco Ikoné è preferito a Sottil e Nzola a Belotti. L’unico dubbio rimane quello di Nico Gonzalez: l’argentino ha ritrovato il giusto minutaggio, ma non è ancora tornato alla sua condizione fisica ideale: il tecnico dovrà decidere quindi se farlo partire titolare o è meglio in panchina per poi entrare a partita in corso.