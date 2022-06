Caso Fiorentina, si complica il rinnovo di Italiano: tra le divergenze spunta De Zerbi

In casa Fiorentina nascono le divergenze tra Italiano e la società: alla finestra resta De Zerbi pronto a prendere in mano il timone Viola

La Fiorentina e Italiano sono ai ferri corti. Dopo le voci positive sul rinnovo delle scorse settimana, sembra che negli ultimi giorni sia tornato il gelo fra le parti.

Le divergenze tra tecnico e società al momento sono poco chiare. C’è chi punta sull’aspetti economico, ovvero sulle clausole da inserire nel contratto, e c’è chi invece punta sul mercato. In ogni caso, secondo la Gazzetta dello Sport, la Viola non ha nessuna intenzione di lasciare il tecnico, anche se la pista De Zerbi resta tra le opzioni in caso di addio di Italiano.