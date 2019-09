Fiorentina, Duncan: «Sono felice, non vedo l’ora di iniziare»

«Molto felice delle firma con la Fiorentina, e anche più eccitato all’idea di cominciare. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi e di provare la cultura italiana. Grazie a tutti per i messaggi».

Queste le parole su Twitter di Bobby Duncan, nuovo rinforzo della Fiorentina che si aggregherà alla Primavera viola.

Over the line! Really happy to sign for @ACFFiorentina, and even more excited to get started! Can’t wait to play in front of all the fans and experience the Italian culture. Thanks to all the fans for the messages!! 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/4EeiHUCBxa

— Bobby Duncan (@bobbyduncan999) September 3, 2019