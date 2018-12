Fiorentina-Empoli, il Var annulla un gol a Biraghi! Ecco perché – VIDEO

Che beffa per la Fiorentina! I viola avevano trovato il vantaggio sull’Empoli grazie al colpo di testa di Cristiano Biraghi. La rete dell’1-0 è stata però annullata dall’arbitro Piero Giacomelli dopo aver consultato il VAR. Il direttore di gara, grazie all’ausilio della tecnologia, ha riscontrato una posizione di fuorigioco in occasione del cross di Federico Chiesa. Ecco il video del gol annullato:

#Fiorentina find the back of the net.. but VAR says offside!#FiorentinaEmpoli #SerieATIM pic.twitter.com/evWwVicOtx

— Stereo Serie A (@StereoSerieA) December 16, 2018