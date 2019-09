Fiorentina, Flachi va controcorrente: «Chiesa andava ceduto»

L’ex attaccante viola Francesco Flachi avrebbe accontentato la volontà di Chiesa. E su Ribery…Le sue parole a Radio Bruno

Un occhio di riguardo agli attaccanti, partendo da Chiesa per poi finire a Ribery. Ecco le parole di Francesco Flachi a Radio Bruno. «Chiesa sta vivendo un momento delicato, quando un giocatore vuole andare via va accontentato. Ha sempre dato tutto per la maglia viola, però quando una persona chiede di essere lasciata andare va fatto. Si possono creare problematiche nello spogliatoio, è il secondo giocatore più pagato della rosa.

Contro il Genoa ed il Napoli alla squadra è mancata cattiveria agonistica in alcuni frangenti della partita. Ribery è un giocatore diverso dagli altri, si vede subito, nei brevi spezzoni si è distinto positivamente. Può prendere per mano la squadra, però deve essere aiutato dai compagni e dall’allenatore altrimenti è difficile».