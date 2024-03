Fiorentina, Italiano sicuro: «Questa volta non perderemo in finale»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Maccabi Haifa-Fiorentina di Conference League.

PAROLE – «Diciamo che ricominciamo questa cavalcata in Europa che riparte dopo un po’ di stop contro una squadra da rispettare che viene dall’Europa League e che ha messo in difficoltà le sue avversarie. Li abbiamo visti, non esiste partita semplice e dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla. Vogliamo metterli in difficoltà con quello che sappiamo fare. Siamo in grande crescita, dobbiamo cercare di dare continuità e cercare un buon risultato in vista della gara di ritorno. Questo è il terzo anno della competizione e propone squadre di un certo valore. Quest’anno ce ne sono tante attrezzate per arrivare fino in fondo e le difficoltà aumenteranno. L’anno scorso abbiamo fatto un bel percorso, quest’anno ce la vogliamo giocare con le altre per la vittoria del trofeo. Rispetto agli anni precedenti ci sono altre squadre e sarà complicato».