Fiorentina, Italiano: «In Europa non sono sprovveduti, al ritorno...»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la gara contro il Viktoria Plzen in Conference League

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport nel post partita di Viktoria Plzen-Fiorentina, match d’andata dei quarti di Conference League terminato 0-0.

PARTITA – «L’obiettivo ogni volta fuori casa è ottenere un risultato positivo che dia senso al ritorno e da questo punto di vista ci siamo riusciti. Dovevamo fare qualcosa in più negli ultimi metri ma di fronte non avevamo una squadra di sprovveduti, sappiamo come si chiudano bene e difendano benissimo. Potevamo essere più efficaci in quelle poche occasioni ma si gioca in 180 minuti. Nel momento in cui presti il fianco all’andata puoi concedere ripartenze e se subisci gol contro questa squadra diventa complicato. Abbiamo voluto avvolgere, anche con qualche uomo in meno ma impedendo loro di farci male. Vero che abbiamo creato poche situazioni ma in Europa bisogna ragionare sui 180 minuti. E al ritorno dovremo essere più imprevedibili, chi ha l’uno contro uno deve prendersi più responsabilità».

RITORNO – «Mi auguro che la partita sia questa e che chi stazionerà in quelle zone abbia la serata giusta. Abbiamo un po’ studiato gli avversari e capito come possono creare problemi: bravi ad arginarli, ci sono mancate però quelle qualità che dite. Al ritorno però dovremo prenderci responsabilità dentro l’area per far male a una difesa come questa. Molto, molto ermetica. Sono convinto che i rifornimenti arriveranno».