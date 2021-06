Fiorentina, Italiano vuole Zaccagni e Singo: le ultime

Vincenzo Italiano fa la lista della spesa per la sua nuova Fiorentina: occhi su Mattia Zaccagni e Singo

Vincenzo Italiano vuole una Fiorentina di qualità e avrebbe consegnato alla dirigenza viola una accurata lista della spesa con su scritti i calciatori desiderati per questa finestra di mercato. Come riportato da La Nazione, ci sarebbe il nome di Mattia Zaccagni che, dopo le voci sul Napoli, è alla ricerca di una nuova squadra per fare il salto di qualità. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e i rapporti tra il Verona e l’allenatore sono ottimi.

A Italiano piace anche Wilfred Singo per la fascia destra e l’interesse del Torino per Kouame potrebbe aprire un importante asse di mercato tra i granata e la Fiorentina.