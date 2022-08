Fiorentina, Kokorin vorrebbe tornare in Russia

In un’intervista il calciatore del Sochi, Noboa, parla dell’attaccante della Fiorentina Kokorin: «Mi ha detto che vuole tornare in Russia»

Intervistato da Sports.ru il centrocampista del Sochi, Christian Noboa, ha parlato di Kokorin, punta della Fiorentina finita fuori dal progetto di Italiano. Di seguito le sue parole.

«Ho parlato con lui e mi ha detto che vuole tornare in Russia. Mi ha detto che vuole giocare ma che per il momento non ha potuto farlo. Per noi sarebbe una spinta in più e lui mi ha detto che sarebbe felice di tornare al Sochi se ce ne fosse la possibilità. Gli è stato detto che per il momento non è possibile tornare ma vuole tornare a giocare».