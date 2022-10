Fiorentina, dalla cessione a punto fermo: Kouamé ora è diventato imprescindibile

Kouamé e l’estate da separato in casa, poi la svolta: la mancata cessione e la cura Italiano, ora è imprescindibile per il gioco della Fiorentina

Dopo il prestito in Belgio all’Anderlecht è rientrato convinto di dover tenere le valigie pronte per una nuova cessione. Con le assenze di Nico Gonzalez e Sottil oltre alla condizione precaria di Jovic e Cabral ecco che ora Kouamé è diventato un punto fermo per l’undici titolare. Christian pronto a una maglia anche contro la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.