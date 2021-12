Fiorentina, l’Arsenal fa sul serio per Vlahovic: maxi offerta per averlo a gennaio

Calciomercato Fiorentina: l’Arsenal spinge per Vlahovic a gennaio, ma il serbo vorrebbe restare in viola

Dusan Vlahovic sta confermando di avere la corazza dura, continuando a segnare a raffica con la maglia della Fiorentina nonostante le tantissime voci di mercato sul suo conto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal sarebbe pronto a fare follie per il serbo arrivando a offrire oltre 85 milioni di euro per portare a Londra già a gennaio.

E c’è chi, nell’entourage del calciatore, sarebbe anche disposto a prendere in considerazione l’offerta. Vlahovic, però, vorrebbe restare a Firenze fino a fine stagione e non cambiare aria in inverno. Il mese di dicembre sarà fondamentale, con le intenzioni del presidente Commisso che faranno anche il grosso della vicenda.