Fiorentina Maccabi Haifa: dove vederla, orario e formazioni

Al Franchi andrà in scena la sfida di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa: le ultime di formazione, orario e dove vederla

Al Franchi andrà in scena la sfida di Europa League tra Fiorentina e Maccabi Haifa. I viola hanno vinto la gara d’andata in rimonta e nei minuti di recupero. Un segnale da non sottovalutare nemmeno nella sfida di ritorno. La squadra di Italiano arriva dal pari beffa contro la Roma dell’ultimo turno ma non vuole fermarsi dopo le ultime buone prestazioni soprattutto con la vittoria sulla Lazio per 2 a 1. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. Allenatore: Dego.

Fiorentina-Maccabi Haifa: orario e dove vederla

Fiorentina–Maccabi Haifa gara delle ore 18:45del giovedì, è valida per gli ottavi della Conference League. Al Franchi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e Sky Sport Calcio o sul canale 255 e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.