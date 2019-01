La Fiorentina, dopo Traoré, mette a segno un altro interessante colpo in prospettiva futura. A breve l’ufficialità

Sembra ormai tutto fatto per Szymon Zurkowski alla Fiorentina. Il centrocampista polacco giungerà alla corte di Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione. La viola è riuscita ad anticipare la concorrenza italiana di Juventus e Cagliari. La società sarda, in particolare, si era inserita last minute con un’offerta superiore ai cinque milioni offerti da Corvino.

Domani il classe 1997 arriverà a Firenze per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi anni con la viola. Arriva così un altro colpo interessante in prospettiva futura dopo Traoré, che sarà ufficializzato nelle prossime ore.