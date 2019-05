Nuova contestazione dei tifosi viola. Anche in Fiorentina-Milan i tifosi annunciano la loro netta presa di posizione

Ancora una dura contestazione contro i Della Valle. L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha annunciato una serie di iniziative contro i Della Valle in vista di Fiorentina-Milan. Dopo la contestazione contro il Sassuolo, i tifosi viola non lasciano ma raddoppiano. Oltre allo sciopero ‘degli striscioni’, hanno annunciato altre iniziative.

Questo il comunicato della Curva Fiesole e dell’ATF: «La Curva Fiesole e l’ATF comunicano che durante Fiorentina-Milan gli spalti resteranno vuoti per tutto il primo tempo. Prima dell’inizio della gara verrà riservato il giusto tributo agli eroi dello scudetto del ’69, che sfileranno in campo e verranno a raccogliere il saluto della curva Fiesole. Invitiamo i tifosi a sistemarsi nel parterre di Curva per poi lasciare gli spalti al fischio d’inizio. Comunichiamo inoltre che sempre sabato la tifoseria organizzata farà un’iniziativa di protesta con toni civili nei confronti di chi in questi anni ha portato la nostra amata Fiorentina nell’anonimato sportivo: un flash mob animato dallo spirito goliardico che da sempre contraddistingue la nostra tifoseria. Il ritrovo è fissato per le 16 in via Tornabuoni. Invitiamo i tifosi delusi dalla mala gestione Della Valle a partecipare».