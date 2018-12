Stefano Pioli ha analizzato il successo della Fiorentina sul campo del Milan, una vittoria fondamentale in ottica europea

La Fiorentina conquista la prima vittoria in trasferta di questa Serie A e lo fa ai danni del Milan, che cade sul gol di Chiesa in quel di San Siro. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Pioli, che in questo modo si avvicinano sensibilmente alla zona europea che conta.

Al termine della gara, il tecnico della viola ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: «Usante troppo spesso la parola svolta, le svolte arrivano ogni gara, e questa col Milan era importante perché non vincevamo da tempo fuori casa. Non siamo stati fortunati, l’abbiamo meritata e i giocatori sono stati premiati giustamente. Dobbiamo essere bravi a crescere con le vittorie, abbiamo sofferto e lottato, siamo stati attenti ma possiamo fare meglio. Ce le godiamo poco perché a breve giocheremo di nuovo. Sul mercato le valutazioni le faccio con la società, sono contento dei giocatori a disposizione».

C’è spazio anche per qualche considerazione sui singoli: «La Font è un 99, bisogna lasciarlo lavorare. Tra un paio d’anni può essere tra i più forti al mondo. Il suo ruolo richiede sempre attenzione. Per Chiesa non è stata la miglior gara oggi, ma da lui ci aspettiamo anche queste giocate».