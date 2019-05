Fiorentina, Montella: «Chiesa non si è allenato. Della Valle? Sono colpito»

Montella ha presentato il derby toscano contro l’Empoli. Gli avversari alla disperata ricerca di punti, la Fiorentina vogliosa di riscatto

La Fiorentina sarà impegnata domani nel derby toscano contro l’Empoli. Il tecnico viola Vincenzo Montella ha commentato la partita in conferenza stampa.

Il tecnico ex Milan è rimasto colpito dai Della Valle: «Di Della Valle mi colpisce l’entusiasmo, l’ho visto carico come non mai, ha voglia di ripartire. Ci ha dato una bella carica. Il confronto con la squadra è stato chiaro, sincero, schietto. L’ultima partita è stata da dimenticare. Ci siamo sentiti impotenti, non eravamo nelle condizioni mentali giuste per affrontarla. Adesso abbiamo voglia di vincere per i nostri tifosi e per la nostra proprietà, che sta soffrendo ed è infelice come lo siamo noi».

Sugli avversari: «Empoli? Il ricordo più bello è quando sono rientrato dopo un anno ed entrai in campo per mano della bambina del Presidente; quello più brutto quando mi infortunai».

Sulle condizioni di Chiesa: «Lui è a disposizione, oggi non si è allenato e lo valuterò con i medici domattina. Ha voglia di esserci e sarà convocato».