Fiorentina, Montella: «Intesa Boateng Ribery? Se avessero segnato…»

Vincenzo Montella commenta la vittoria ottenuta al Franchi nell’amichevole contro il Perugia: le parole del tecnico della Fiorentina

La vittoria contro il Perugia ha offerto spunti di riflessione a Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza al termine della gara.

«Queste partite servono per mettersi alla prova. L’avversario non era semplice e sono contento di come si sono comportati i ragazzi. Feeling Boateng-Ribery? I giocatori bravi stanno sempre bene insieme, ma mi sarebbero piaciuti di più se avessero segnato».