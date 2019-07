Fiorentina, Montella: «Risultato bugiardo, ho visto spunti positivi»

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha commentato la sconfitta del club viola contro il Benfica

Sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Montella. L’allenatore viola ha parlato così in conferenza stampa dopo la gara: «Il risultato non rispecchia la nostra prestazione. Ho visto tanti spunti positivi quest’oggi».

Ancora Montella: «Abbiamo avuto delle risposte importanti da alcuni dei nostri giovani, come ad esempio Ranieri al centro della difesa. Il presidente ci teneva, dispiace molto per lui ma sono contento di come la squadra ha giocato».