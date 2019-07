Fiorentina, nome nuovo per l’attacco: piace Puscas

La Fiorentina cerca un attaccante e avrebbe messo gli occhi su George Puscas, centravanti ex Palermo. Le ultime

George Puscas, autore di una buona stagione con la maglia del Palermo, non sarà riscattato dai rosanero dopo l’estromissione dalla B e tornerà alla casa madre, l’Inter, ma non per restarci.

Secondo La Nazione, il centravanti è un obiettivo della Fiorentina. La punta piace a Montella e Pradè potrebbe proporre al club nerazzurro un’operazione a garanzia anche del futuro, con un prestito, con un diritto di riscatto prefissato (ma non obbligatorio.