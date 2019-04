Fiorentina, nuova idea per la panchina: forte interesse per Liverani

L’ultima idea dei Della Valle è quella di affidare la panchina della Fiorentina a Liverani: l’attuale tecnico del Lecce è in pole per il post Pioli

Stefano Pioli ha i giorni contati sulla panchina della Fiorentina. Nonostante la famiglia Della Valle abbia confermato il tecnico per il resto della stagione, più che sicura è la separazione in estate. Sono numerosi i nomi in ballo per il post-Pioli, ma nelle ultime ore sembra che un’idea in particolare stia stuzzicando l’interesse della Fiorentina.

Secondo quanto riporta il TGR Rai Toscana, Fabio Liverani è in cima alla lista dei desideri della famiglia Della Valle. Attualmente al Lecce, il tecnico italiano sta riuscendo nell’impresa di portare il club pugliese in Serie A, vista la seconda posizione occupata in classifica. O al Lecce o alla Fiorentina, sembra che la prossima stagione vedrà Liverani alla guida di un club di massima divisione italiana.