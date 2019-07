Fiorentina, il manager sportivo Parisi: «Alla Juventus serve più Chiesa che Icardi. Prima o poi Federico se ne andrà»

Le parole di Fabio Parisi di oggi, rilasciate a Sportitalia, hanno riacceso gli animi sull’ingarbugliata questione del giovane Federico Chiesa. Dopo le dichiarazioni di ieri di Rocco Commisso, quelle del manager sportivo aprono nuove prospettive ad una delle maggiori pretendenti, la Juventus:

«Dopo l’acquisto di De Ligt in questo momento credo che alla Juventus sia più funzionale un giocatore come Federico Chiesa ad uno come Icardi. Sono convinto che prima o poi Chiesa sarà costretto a lasciare Firenze e la Fiorentina».