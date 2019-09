Fiorentina, parla Pradè: «Soddisfatto del mercato, ma l’ultimo colpo…»

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè traccia il bilancio del mercato viola. Squadra rivoluzionata, colpi ad effetto e su Tonali…

Daniele Pradè ha messo anima e cuore nel mercato della Fiorentina, in campo la squadra deve ancora trovare i nuovi equilibri. «Questo è un anno di transizione. Il rimpianto? Ci abbiamo provato fino alle 20 di ieri sera ma l’Udinese (per De Paul), l’Inter (per Politano) e il Milan (per Suso) sono state irremovibili. In Montella ho la massima fiducia, che percentuale di soddisfazione per questo mercato? Posso dire di essere soddisfatto all’80% perchè forse avrei voluto fare un altro colpo per il presidente.

Tonali? Commisso e Barone vogliono puntare per il futuro soprattutto su giocatori italiani. Tonali è un calciatore forte che ci piace, ma Cellino lo ha dichiarato incedibile per cui la cosa è finita lì. Lo stesso vale per De Paul, ho un ottimo rapporto con Pozzo, non abbiamo mai fatto un’offerta al giocatore perchè l’Udinese non ha mai voluto venderlo».