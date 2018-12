Fiorentina-Parma, top e flop: Biabiany non fa rimpiangere Gervinho e Inglese decide il match! Male i Viola con Gerson e Hugo

Fiorentina-Parma 0-1: ecco i top e flop della sfida del Franchi, diciottesima giornata di andata di Serie A.

Fiorentina-Parma: i promossi

BIABIANY – Il calciatore francese di origini guadalupensi mette in campo una gran prestazione. L’attaccante crociato riesce inoltre a far espellere Vitor Hugo dei Viola guadagnandosi un interessante calcio di punizione al limite dell’area di rigore. Una punizione che viene raggiunta proprio grazie ad una sua ripartenza alla Gervinho.

INGLESE – L’ex Chievo trova il gol che decide il match al 47′ del primo tempo. Una grande visione di Alessandro Deiola esca Roberto Inglese con un passaggio intelligente. Questi si coordina in un lampo ed insacca nel sette di sinistra! L’attaccante crociato si dimostra esser uno dei più brillanti nella formazione di D’Aversa; un attaccante che riesce sempre a farsi trovare pronto per il guizzo vincente

Fiorentina-Parma: i bocciati

VITOR HUGO – Il difensore della Fiorentina si fa espellere malamente con un rosso diretto per un’entrataccia su Biabiany. Il calciatore fa quindi giocare per più di metà del secondo tempo la Fiorentina in 10.

GERSON – Troppo aggressivo una volta entrato in campo nel secondo tempo al posto di Benassi. Due gomitate a due calciatori del Parma non gli costano per poco un cartellino rosso. L’arbitro però ha visto solamente il secondo intervento e l’ha ammonito.

SIMEONE – L’attaccante dei Viola non riesce ad incidere quest’oggi. E’ da lui che i tifosi della Fiorentina e non solo, si aspettano i gol.