Fiorentina, Pezzella: «Non sono positivo al Coronavirus»

Il capitano della Fiorentina Pezzella ha smentito le voci sulla sua presunta positività al test del Coronavirus

German Pezzella ha smentito attraverso Twitter le voci sulla sua presunta positività al Coronavirus, già contratto in precedenza.

«Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna non sono risultato positivo al test. Per favore, abbiate prudenza con queste cose», ha scritto il capitano della Fiorentina.